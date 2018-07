Satisfeito com vitória, técnico do Flu prevê testes nos dois últimos jogos Depois da vitória sobre o Avaí, que assegurou a permanência do Fluminense na Série A, Eduardo Baptista planeja fazer testes na equipe nos últimos dois jogos do Brasileirão, contra Internacional e Figueirense. O técnico já pensa na preparação do time para a próxima temporada.