Satisfeito, Marcelo pede para Cruzeiro manter postura

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro confirmou o seu excelente momento no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Flamengo por 1 a 0, domingo, no Mineirão, pela 19ª rodada, resultado que o levou aos 40 pontos, na liderança da competição. Satisfeito, o técnico Marcelo Oliveira ressaltou que o time precisa manter a postura no segundo turno para conquistar o título nacional.

"O Cruzeiro está se fortalecendo e cada vez mais consistente. Criamos, a partir de um elenco bom, um clima muito bom no Clube. Esperamos que o Cruzeiro seja tão determinado quando foi nesse primeiro turno e com essa pontuação expressiva que nos dá uma condição boa pela frente", afirmou.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem quatro pontos de vantagem para o segundo colocado Botafogo. Marcelo celebrou a vantagem, mas lembrou que ainda falta muito para o time ser campeão. "Acho que o Cruzeiro está num bom caminho. Mas o caminho é longo, difícil e árduo, nós precisamos trabalhar muito, não contentar com o que já fizemos e buscar sempre mais", disse.

Após bater o Flamengo, o Cruzeiro volta a entrar em campo na próxima quarta-feira. O time mineiro vai enfrentar o Goiás, no Serra Dourada, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.