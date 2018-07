Satisfeito, Santos dispensa procura por reforços para posições de defesa

SÃO PAULO - A defesa não preocupa a diretoria santista para a busca por reforços para a próxima temporada. O setor não é a prioridade e, por isso, está dispensado de receber contratações de vulto, mas apenas atletas para a composição do elenco. A confiança se deve ao retrospecto recente da equipe, que teve a quarta melhor defesa do Brasileirão. No campeonato, jogadores ganharam chance na equipe e mostraram bom desempenho. São os casos do goleiro Aranha, que se tornou titular com a saída de Rafael, do zagueiro Gustavo Henrique e do volante Alison.

“Estamos priorizando a procura por um homem de área. A falta disso nos impediu de ir mais longe e conseguir vaga na Libertadores. A defesa está boa e não preocupa”, disse um integrante da cúpula santista.Nem mesmo a provável debandada de jogadores do setor defensivo faz a diretoria mudar de planos sobre o foco da procura por reforços. Os volantes Marcos Assunção e Renê Junior estão de saída, fora o zagueiro Durval, que deve acertar o retorno para o Sport.

Mesmo com o foco definido, o clube admite a dificuldade financeira em contratar. Quem ficou mais longe é o meia Diego, que pediu salário de R$ 1 milhão e interessa também ao Southampton, da Inglaterra.