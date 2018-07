Saviola garante vitória do Málaga sobre Bilbao em casa

O clube, que estreia na Liga dos Campeões no meio da semana, visita o Porto na partida de ida das oitavas de final na terça-feira.

O sétimo gol de em casa na atual temporada deu aos anfitriões uma vantagem de 18 minutos, e as mãos firmes do compatriota e goleiro Willy Caballero ajudaram a preservá-la. Quarto colocado, o Málaga subiu para 42 pontos.

O combinado do técnico Manuel Pellegrini está quatro pontos atrás do terceiro colocado Real Madrid, que recebe o rival Rayo Vallecano no domingo.

O Málaga está 20 pontos atrás do líder Barcelona, que enfrenta o Granada ainda neste sábado.

Finalista da Liga Europa e da Copa do Rei no ano passado, o Bilbao permaneceu em 15º, com 26 pontos.

Mais cedo, o Getafe passou fácil pelo complicado Celta Vigo com um placar de 3 x 1 e todos os gols marcados ainda no primeiro tempo.

Osasuna e Zaragoza se confrontam também mais tarde neste sábado.

(Por Mark Elkington)