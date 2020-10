SBT aposta em jogo do Flamengo às terças para evitar disputa com a Globo e concentrar audiência

Após disputar audiência com a Rede Globo durante a transmissão dos jogos da Libertadores às quartas-feiras, o SBT decidiu mudar a estratégia e resolveu apostar na exibição dos jogos um dia antes, às terças. Atendendo a um pedido da emissora paulista, a Conmebol colocou os dois confrontos do Flamengo na terça-feira, e a decisão pode fazer grande diferença na audiência da emissora paulista.

Ao comprar os direitos de transmissão dos jogos da Libertadores, o SBT teve o direito de escolher a melhor data para a transmissão dos jogos. Na fase de grupos, a emissora tinha direito a fazer duas alterações na tabela por rodada e no mata-mata passou a ser uma mudança, que vale para os dois jogos. Assim, o canal de Silvio Santos resolveu apostar no Flamengo.

Leia Também Entenda os motivos de Barcelona e Real Madrid sofrerem neste começo de temporada

As duas partidas do Fla contra o Racing serão terça-feira. O primeiro encontro acontecerá no dia 24 de novembro e a volta no dia 1º de dezembro, ambos às 21h30. A Fox Sports também vai exibir os jogos. Vale lembrar que os outros times brasileiros na competição são Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter e Athletico-PR.

A alteração da data foi a forma encontrada pelo SBT para evitar a disputa de audiência com a Rede Globo, que passa jogos do Brasileirão no mesmo horário e acaba tendo maior audiência geral. Na última quarta-feira, por exemplo, o SBT passou Flamengo x Junior Barranquilla na mesma hora que a Globo mostrou Vasco x Corinthians.

Apostando em jogos do Palmeiras para o Estado de São Paulo, o SBT foi derrotado todas as vezes pela Globo, que apostou no Corinthians. No Rio, a emissora paulista conseguiu superar a carioca com jogos do Flamengo, mesmo assim com números bem menores do que a Globo fazia na Libertadores passada.

Transmissão dos jogos da Libertadores

Os dois jogos do Flamengo vão passar no SBT e na Fox Sports. O Fla será o único clube brasileiro que terá partida passando em mais de um canal de TV, além da Conmebol TV, que mostra todos os jogos da competição. Os confrontos de Palmeiras e de Santos contra Delfín e LDU, respectivamente, vão ser exibidos na Fox Sports. Já Athletico-PR contra o River Plate, Inter x Boca Juniors e Grêmio x Guaraní-PAR serão mostrados no Facebook da Libertadores.