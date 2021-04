SBT encaminha acordo e aguarda detalhes para fechar transmissão da Copa América

O SBT aguarda os detalhes finais para anunciar a compra dos direitos de transmissão da Copa América deste ano. A emissora do empresário Sílvio Santos negocia com a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para ser o canal oficial de jogos do torneio para o mercado brasileiro. A competição será disputada entre junho e julho em dois países: na Argentina e na Colômbia.

O canal considera que as negociações estão perto do fim e tudo depende apenas de detalhes. O SBT estreitou a relação com a Conmebol no ano passado, quando fechou os direitos de transmissão da Copa Libertadores após a desistência da TV Globo. A emissora fechou o contrato pelo torneio de clubes em setembro do ano passado e teve bons índices de audiência com os jogos da campanha do título do Palmeiras.

Leia Também Estudo aponta picos de casos de covid-19 após partidas da NFL com público

A última vez em que o canal transmitiu uma Copa América foi em 1989, ano em que o Brasil sediou e ganhou a competição. A negociação atual é para que a emissora tenha os direitos exclusivos para o mercado brasileiro e poderá, assim, transmitir até mesmo partidas de outras seleções. Existe a possibilidade de jogos do Brasil serem colocados na TV aberta e as demais partidas irem para outras plataformas.

O Brasil disputará a fase de grupos da Copa América na Colômbia. A estreia está marcada para 14 de junho, contra a Venezuela, em Medellín. Depois, a equipe do técnico Tite enfrenta na sequência Peru, Colômbia e Equador. Para realizar o torneio, a Conmebol pretende vacinar todos os elencos contra a covid-19. Para isso, conta com a doação de 50 mil doses do laboratório chinês Sinovac.

Enquanto a Copa América tem os direitos de transmissão praticamente garantidos com o SBT, outra competição de seleções vive um impasse. As Eliminatórias da Copa continuam sem ter a exibição confirmada para o mercado brasileiro. O Grupo Globo apenas adquiriu os direitos para as partidas em que Brasil e Argentina são mandantes. Ainda há possibilidade de um novo pacote ser fechado para as próximas rodadas e contemplar os jogos faltantes.

Os dois primeiros compromissos do Brasil como visitante só foram transmitidos pela internet, via streaming, ou em pacotes pay-per-view. Foram os casos das vitórias ano passado por 4 a 2 sobre o Peru, em Lima, e por 2 a 0 diante do Uruguai, em Montevidéu. Já as partidas da seleção brasileira como mandante tiveram a transmissão no formato normal, pela TV aberta e fechada.