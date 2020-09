SBT escala equipe da Libertadores com Téo José, Mauro Beting, Ricardo Rocha e Mauro Galvão

A escalação está confirmada. O SBT definiu o time para transmitir os jogos pela Copa Libertadores da América nesta quarta-feira. Com passagem marcante pela emissora de Silvio Santos nos anos 1990, Téo José será o narrador principal e estreia na partida entre Bolívar e Palmeiras.

"Voltar para o SBT é como voltar para a minha casa. E voltar para a minha casa em um projeto tão grande, da maior competição de clubes do continente, com uma equipe guerreira, de criatividade, de qualidade e vitoriosa como é o DNA do SBT, para mim é a melhor coisa do mundo. Estou voltando nos melhores braços que poderia ter e agora é trabalhar na 'TV que tem torcida' e trazer mais torcida ainda para esta TV", afirma Téo José, que havia narrado pelo SBT, em julho o jogo entre Flamengo e Fluminense, pela final do Campeonato Carioca.

Para acompanhar Téo José na partida do Palmeiras, o SBT fechou com Mauro Beting, comentarista que deve continuar trabalhando também na Turner, e o ex-zagueiro Ricardo Rocha, campeão do mundo pela seleção brasileira em 1994.

O SBT contratou ainda o narrador Luiz Alano, que teve passagem pela RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, e que trabalha no DAZN, para o jogo entre Universidad Católica e Grêmio. O comentarista será o ex-zagueiro Mauro Galvão, que, entre vários títulos, foi campeão da Libertadores pelo Vasco.

O jogo da equipe do técnico Renato Gaúcho vai ao ar apenas para Porto Alegre, Santa Catarina, São Luiz, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. O restante da rede vai acompanhar o time de Vanderlei Luxemburgo.