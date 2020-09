SBT está próximo de fechar acordo para transmissão da Libertadores para TV aberta até 2022

A transmissão da Libertadores pode estar prestes a ganhar uma casa nova: o SBT. A emissora está próxima de fechar um acordo com a Conmebol para exibir a competição sul-americana em TV aberta até 2022. Ou seja, ao longo das próximas três edições do torneio. A informação é do blog do jornalista Rodrigo Mattos, da UOL. Conforme apurou o Estadão, o SBT nega que o acordo já tenha sido fechado, mas confirma que negocia com a entidade.

A emissora seria responsável pela transmissão das partidas de quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Esses jogos eram tradicionalmente exibidos pela Rede Globo, que rescindiu o contrato de transmissão da Libertadores com a Conmebol, no início de agosto.

Leia Também Conmebol busca interessados em transmitir a Libertadores após Globo pedir rescisão de contrato

A Globo almejava uma redução do preço acordado para a exibição do torneio em decorrência da pandemia da covid-19, o que não foi aceito pela Conmebol. A possibilidade de desconto para a emissora poderia fazer com que outros acordos de transmissão da entidade, no País, – com o Facebook e a Fox Sports – tivessem seus valores reduzidos.

Com o pacote de jogos livre no mercado, a Conmebol procurou outras emissoras interessadas na transmissão do torneio. A negociação mais bem sucedida foi com o SBT. Isso porque a emissora concederia o espaço de sua programação para os patrocinadores da Libertadores, o que, até então, não era feito pela Globo.

Além disso, a entidade levou em conta a experiência bem sucedida do canal em transmissões de futebol neste ano. Em junho, a emissora exibiu a final do Campeonato Carioca, que também teve seu contrato rescindido com a Globo. A exibição teve boa audiência, o que serviu de parâmetro para que a Conmebol direcionasse seu foco nas negociações com a emissora de Silvio Santos, que possui alcance significativo em território nacional.

A expectativa é que o desfecho das tratativas com o SBT sejam concluídas até o final desta semana. A Libertadores será retomada no dia 15 de setembro, após cerca de seis meses suspensa. Apenas duas rodadas da fase de grupos foram disputadas. Dentre os brasileiros, o Athletico-PR será o primeiro clube a entrar em campo diante do Jorge Wilstermann.