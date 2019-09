Scaloni convoca a Argentina com Kannemann, mas sem os jogadores de Boca e River

O técnico Lionel Scaloni não convocou nesta sexta-feira nenhum jogador de Boca Juniors e River Plate para integrar a seleção da Argentina para os amistosos contra Alemanha e Equador, nos dias 9 e 12 de outubro, respectivamente. As duas equipes se enfrentam pelas semifinais da Copa Libertadores nos dias 1.º e 22 do mesmo mês.

Já o zagueiro Kannemann, do Grêmio, está na lista de 26 atletas e vai desfalcar o clube tricolor gaúcho nos jogos contra Ceará (em casa) e Atlético-MG (fora) pelas 24.ª e 25.ª rodadas do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, a equipe gaúcha vai enfrentar o Flamengo nos dias 2 e 23.

O craque Lionel Messi, machucado, não foi convocado. Em compensação, o atacante Lautaro Martínez, autor de três gols na goleada sobre o México, no último dia 10, nos Estados Unidos, estará presente e terá a companhia de Paulo Dybala no ataque. Nicolás Domínguez, de 21 anos, e Matías Vargas, de 22, são as novidades. A relação também conta com os experientes Marcos Rojo e Otamendi.

A Argentina enfrenta a Alemanha no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, enquanto que o jogo contra o Equador será no estádio Martínez Valero, em Elche, na Espanha.

Confira a lista dos convocados da Argentina:

Goleiros - Marchesín (Porto-POR), Musso (Udinese-ITA) e Martínez (Arsenal-ING);

Zagueiros - Foyth (Tottenham-ING), Saravia (Porto-POR), Otamendi (Manchester City-ING), Pezzella (Fiorentina-ITA), Rojo (Manchester United-ING), Kannemann (Grêmio-BRA), Tagliafico (Ajax-HOL) e Balerdi (Borussia Dortmund-ALE);

Meio-campistas - Guido Rodríguez (América-MEX), Zaracho (Racing), Paredes (Paris Saint-Germain-FRA), Domínguez (Vélez Sarsfield), De Paul (Udinese-ITA), Acuña (Sporting Lisboa-POR) e Pereyra (Watford-ING);

Atacantes - Correa (Atlético de Madrid-ESP), Ocampos (Sevilla-ESP), Lamela (Tottenham-ING), Vargas (Espanyol-ESP), González (Stuttgart-ALE), Alario (Bayer Leverkusen-ALE), Lautaro Martínez (Inter de Milão-ITA) e Dybala (Juventus-ITA).