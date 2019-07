Scaloni permanece como técnico da Argentina nas Eliminatórias para Copa do Catar

Lionel Scaloni será o técnico da seleção da Argentina na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Associação do Futebol Argentino (AFA), em um comunicado oficial em seu site.

O treinador comandou a Argentina na Copa América, quando a equipe ficou com o terceiro lugar após derrotar o Chile por 2 a 1, na Arena Corinthians, em São Paulo. Na semifinal, os argentinos foram derrotados pelo Brasil por 2 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O trabalho de Lionel Scaloni foi elogiado pelo craque da equipe, o meia Lionel Messi.

Aos 41 anos, Lionel Scaloni assumiu o comando da Argentina após a Copa do Mundo da Rússia, no segundo semestre do ano passado. As Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar começam no ano que vem. O selecionado argentino tem três amistosos previstos: dia 5 de setembro, contra o Chile; México, no dia 9; e Alemanha, no dia 9 de outubro.

Bicampeã mundial (1978 e 1986), a Argentina não conquista um título importante desde a Copa América de 1993, no Equador.