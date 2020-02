Scarpa afirma que campo sintético pode dificultar jogo para adversários do Palmeiras

Os jogadores do Palmeiras elogiaram nesta quarta-feira o novo gramado sintético do Allianz Parque. Depois do primeiro treino no estádio desde a instalação do piso, os atletas disseram que o campo é melhor que o anterior e apostam que a novidade deve representar uma vantagem para a equipe, pois os adversários vão levar um tempo para se acostumar com as características do piso.

Para o meia Gustavo Scarpa, o time poderá dar trabalho aos visitantes por já ter mais conhecimento sobre o novo piso. "Precisamos fazer valer a inexperiência dos adversários no nosso campo e procurar o resultado logo no começo do jogo. Porque no segundo tempo geralmente a equipe acaba se adaptando. Temos de tirar o máximo de vantagem em cima disso", afirmou em entrevista à TV Palmeiras.

O jogador explicou que o gramado em melhores condições vai beneficiar o futebol da equipe. "A qualidade da grama é excelente. Esperamos que isso venha nos ajudar. Precisamos treinar algumas vezes antes de disputar uma partida aqui, mas fará muito bem para a nossa equipe. Estádio lotado já ajuda. Um campo extremamente qualificado ajuda mais", explicou.

Segundo o meia Bruno Henrique, o elenco todo aprovou o piso sintético. "O primeiro contato com o gramado nos deixou muito contentes. O antigo gramado, às vezes, era um pouco irregular, não mantinha um padrão. Agora, será um benefício muito bacana. Tem o processo de adaptação, mas tenho certeza de que será bem rápido", disse o jogador.

O meia Raphael Veiga defendeu em 2018 o Athletico-PR, clube que também conta com um gramado sintético no estádio. Na opinião dele, a troca também vai beneficiar a equipe alviverde. "É um gramado regular. Independentemente do momento do jogo, será sempre esse gramado, sem problema de buraco ou mudança se chover. Sofríamos um pouco com o antigo gramado, até pelos shows também", comentou.