Scarpa aparece no BID e está liberado para estrear pelo Palmeiras

O Boletim Informativo Diário (BID) da CBF publicou nesta terça-feira o nome de Gustavo Scarpa como jogador do Palmeiras. O procedimento deixa o meia de 24 anos regularizado e liberado para estrear pelo novo clube. A contratação foi oficializada nesta segunda-feira, em vínculo assinado por cinco temporadas.

Apesar da liberação, Scarpa ainda não tem data para estrear pelo novo clube. O Palmeiras aguarda ainda a apresentação dele à equipe, a integração ao trabalho do técnico Roger Machado e na sequência, a inscrição dele no Campeonato Paulista. O clube enviou uma lista prévia à Federação Paulista de Futebol (FPF), com uma vaga em aberto justamente para o reforço ser incluído.

Scarpa realizou pré-temporada com um preparador físico particular no interior de São Paulo. O meia rescindiu com o Fluminense na última sexta-feira graças a uma liminar. O time carioca pretende brigar na Justiça para recuperar os direitos sobre o jogador. O Palmeiras, porém, afirma estar munido de documentos para comprovar que a transferência foi legal.

O primeiro jogo do time no Estadual será nesta quinta-feira, contra o Santo André, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O clube ainda não definiu quando receberá a chegada do reforço.