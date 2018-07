Scarpa celebra ano de 'sonhos realizados' no Flu e prevê mais pressão em 2016

"Resumo como um ano de realizações, pois a maioria dos meus sonhos foram realizados: o de fazer o primeiro gol como profissional com a camisa de um grande clube e o de jogar com o meu maior ídolo no futebol, que é o Ronaldinho. Foi positivo individualmente falando porque estava bem desacreditado por muitas pessoas. Continuei com a minha fé e trabalhando firme porque sabia que a oportunidade ia aparecer", declarou em entrevista ao site do clube, publicada nesta quarta-feira.

Apesar de comemorar a ótima temporada, Scarpa sabe que precisa evoluir para 2016. Se em 2015 era apenas uma promessa, no ano que vem o jogador carregará a responsabilidade de ser um dos principais jogadores do elenco. E mesmo com essa pressão, ele garantiu estar pronto para brilhar com a camisa tricolor.

"Esse ano fui quase uma promessa e sei que estou me tornando uma realidade. No ano que vem a responsabilidade vai mais do que dobrar. Vai aumentar muito. Vou ter que aprender a lidar com isso. Vou deixar de ser um menino e começar a ser tratado como uma referência mesmo dentro do clube, independentemente da idade. Tenho que estar preparado. Sei que vai ser assim e quero que isso aconteça porque acredito que vai ser muito bom para o meu crescimento", afirmou.