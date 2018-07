Scarpa celebra recuperação no Flu e revela ansiedade para encarar o Vasco

Depois de quase três meses longe dos gramados, recuperando-se de uma fissura no pé, o meia-atacante Gustavo Scarpa voltou a ser titular na vitória do último domingo sobre o Atlético Mineiro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Feliz com o retorno, o jogador do Fluminense comemorou nesta quarta-feira a sua boa atuação.

"Acho que consegui me recuperar bem na questão tática com o Atlético Mineiro, consegui fazer o que o Abel (Braga, técnico) pediu", avaliou o meia. "Vou me sentir bem quando as coisas acontecerem naturalmente, porque no começo tenho que ficar mais atento, tentando lembrar o que tenho de fazer. Com o tempo, vou lembrando automaticamente e não ficando tão nervoso para desempenhar o papel tático".

Apontando que está no "caminho certo", Gustavo Scarpa acrescentou que já tem condições de atuar 90 minutos - no jogo de domingo, ele foi substituído durante o segundo tempo. "Minha recuperação está sendo muito boa. Estou muito bem, disse para o Abel no intervalo que se ele quisesse poderia contar comigo os 90 minutos. Espero que aos poucos consiga recuperar totalmente tanto minha condição técnica quanto física".

E para o jogo deste sábado contra o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio, pelo Brasileirão, o meia revelou que terá uma motivação extra, além de sua própria recuperação. "Vai ser meu primeiro (jogo em São Januário), nunca joguei lá nem em categorias de base, mas acredito que vai ser um grande jogo. É sempre gratificante fazer parte desses grandes clássicos", contou.

Gustavo Scarpa destacou ainda o bom trabalho desempenhado por Abel Braga no comando do Fluminense. "Ele está ajudando bastante a gente. Como eu disse, nós temos um grupo muito jovem e ele, por ser um cara experiente, com vários títulos na carreira, está sabendo lidar e nós estamos aprendendo bastante com ele".

Se Gustavo Scarpa está de volta, o clube perdeu o meia equatoriano Junior Sornoza por três meses, devido a uma fratura no tornozelo. Fato que foi muito lamentado. "Momento delicado para ele, vinha fazendo grandes jogos, mas são ossos do ofício", enalteceu Scarpa. "A gente vai fazer o máximo para não sentir falta dele".