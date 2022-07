Scarpa cita vitória como fundamental para Palmeiras retomar a confiança

O triunfo por 1 a 0 sobre o Cuiabá foi importante para o Palmeiras por mais de uma razão. A principal delas, claro, é a pontuação, já que fez a equipe de Abel Ferreira retomar a liderança do Brasileirão. Mas existem mais pontos importantes.

Gustavo Scarpa avaliou que o resultado positivo em casa foi fundamental para o aspecto anímico do elenco, frustrado com a eliminação da Copa do Brasil para o São Paulo em um jogo que deixou os atletas revoltados com a arbitragem e exaustos física e emocionalmente.

"Uma vitória extremamente importante para a gente retomar... não que a gente tenha perdido a confiança, mas retomar o ritmo das vitórias", afirmou o meio-campista. Ele cita a retomada dos triunfos porque este diante do Cuiabá foi o primeiro após três tropeços no Brasileirão - revés para o Athletico-PR e empate com Avaí e Fortaleza.

"O Cuiabá se defende muito bem, tiveram méritos no jogo apertado. A eliminação acaba deixando a equipe um pouco chateada, mas temos jogadores experientes. A torcida lotou o estádio depois da eliminação, ficamos felizes pelo resultado", completou Scarpa.

O atleta disse estar contente com o seu amadurecimento, sobretudo tático, já que passou a ser capaz de desempenhar funções diferentes, principalmente na defesa. Scarpa deixará o Palmeiras em dezembro, quando termina o seu contrato. Ele assinou um pré-contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e vai jogar a Premier League em 2022.

"Eu acredito que amadureci muito, tanto naturalmente pela idade, quanto pelas experiências que tenho vivido no Palmeiras. Tenho desempenhado funções mais defensivas pela equipe, que é o mais importante. Acredito que evolui como jogador, estou cumprindo bem o que tem sido colocado para mim. Quero manter o alto nível para ajudar o Palmeiras".