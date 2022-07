Scarpa diz que título do 1º turno é 'irrelevante' e avisa: 'Vamos buscar mais vitórias'

O título simbólico do primeiro turno do Brasileirão conquistado pelo Palmeiras com a vitória sobre o América-MG não significada nada na avaliação de Gustavo Scarpa. Para o meio-campista, responsável pelo gol do triunfo em Belo Horizonte a conquista é apenas "simbolismo puro".

"Não significada nada. Pior que nada mesmo. Simbolismo puro, que para a gente acaba sendo irrelevante", opinou o jogador, com sinceridade. Relevante ou não, o título simbólico do primeiro turno foi assegurado pelo Palmeiras porque abriu quatro pontos sobre o vice-líder Corinthians restando um jogo para ser concluída a primeira metade do campeonato. Na 19ª rodada, domingo, às 16h, o adversário será o Inter, em casa.

A vitória no Independência que manteve o Palmeiras como o único invicto na condição de visitante do torneio não ilude Scarpa. Nem mesmo a maior vantagem na ponta sobre os rivais pode ser motivo para relaxamento. O camisa 14 deu o aviso de que é preciso evoluir para seguir na ponta. "Temos de melhorar ainda, perdemos pontos bobos. Vamos em busca de mais vitórias", resumiu.

Scarpa tem quatro gols e cinco assistências no Brasileirão. Ele é o garçom número um do time na temporada atual, hoje com 12 assistências - oito delas só na competição nacional, o que faz dele o garçom não só do time, mas também do torneio nacional como um todo.

Ao final da temporada, a diretoria terá de procurar reposição para o meia, que assinou pré-contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e vai realizar no ano que vem o sonho de jogar na Europa.