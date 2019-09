Scarpa elogia Flamengo e afirma que será difícil superar adversário

O meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras, elogiou na noite desta segunda-feira o bom momento e o desempenho do Flamengo, rival direto na disputa pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao canal SporTV, o jogador do alviverde destacou a qualidade do elenco carioca e afirmou que os futuros adversários terão trabalho para conseguirem vencer o time treinado pelo português Jorge Jesus.

"O estilo de jogo deles está fluindo legal. A gente espera que isso não aconteça por muito tempo (risos). Mas a equipe deles está muito bem. Para vencer o Flamengo tem que realmente fazer um jogo estratégico bem elaborado", afirmou Scarpa. O meia relembrou ainda o confronto recente entre as duas equipes, com derrota do Palmeiras por 3 a 0, resultado que causou a demissão do técnico Luiz Felipe Scolari.

Desde a derrota no Maracanã, o Palmeiras conquistou três vitórias consecutivas, já sob o comando do novo técnico, Mano Menezes. Para Scarpa, o treinador tem conseguido fazer o time jogar de maneira diferente. "Acredito que a gente tem tentado ficar um pouco mais com a posse de bola. Claro que a gente ainda tem muito o que melhorar. Mas acho que tem isso. A gente pressionava muito os adversários no início. Creio que a galera está entendendo bem o trabalho", afirmou o jogador.

Scarpa lamentou o time ter sido alvo de algumas manifestações mais ríspidas da torcida depois da demissão de Felipão, com protestos na Academia de Futebol e xingamentos a alguns jogadores. "A gente fica chateado quando acontecem algumas manifestações violentas. Todo mundo tem o direito de se manifestar, mas quando chega nesse negócio de violência fica um pouquinho chato. Estamos tentando levar da melhor maneira possível", explicou.

Final de semana com vitória, a terceira consecutiva Confira com a TV Palmeiras/FAM os bastidores do jogo que encerrou o primeiro turno com a #Trinca ➤ https://t.co/9MPUWz4tCe#AvantiPalestra pic.twitter.com/nzfP2o1NzJ — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 15, 2019

O Palmeiras teve como último compromisso a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Allianz Parque, no último sábado. A equipe ganhou dois dias de folga e retorna aos trabalhos na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol. O jogo seguinte será contra o Fortaleza, no próximo domingo, no Castelão.