Scarpa elogia São Paulo, mas garante que Flu está preparado para vencer

O meia Gustavo Scarpa enalteceu nesta terça-feira o elenco do São Paulo, adversário do confronto de quarta no Maracanã, no Rio, às 21h45, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, confiante após o triunfo sobre o Avaí na última partida, ele assegurou que o Fluminense está preparado para obter um bom resultado.

+ Abel diz que vitória sobre o Avaí traz alívio e tranquilidade

"Estamos preparados, com muita concentração. Claro que a tensão existe, mas nosso time tem muita personalidade, sabemos das dificuldades que vamos enfrentar", comentou o meia, destacando algumas virtudes do São Paulo.

"Eles têm um time bastante técnico, com jogadores de seleção, o Hernanes que passou pela Europa. É uma equipe de muita qualidade. No futebol, a gente sabe que não é só qualidade e determinação que ajudam a vencer os jogos, são detalhes que ajudam a decidir as partidas. E muitas vezes aconteceu com eles e com a gente", acrescentou. "É uma equipe de qualidade, que tem condição de sair da zona de rebaixamento, mas esperamos que a gente consiga vencer e se distanciar deles."

E a necessidade do triunfo é ainda maior porque as duas equipes brigam para se distanciar da zona de rebaixamento. O Fluminense está em 12º com 35 pontos, apenas um na frente do São Paulo, que também ganhou na última rodada, do Atlético Paranaense.

Assim, para Scarpa, o time carioca precisa redobrar sua atenção nesta quarta-feira. "A gente sabe da importância que tem o jogo, o quanto a gente precisa vencer para se distanciar de uma vez por todas da zona do rebaixamento, mas também sabemos que ainda precisamos melhorar bastante. Espero que a gente consiga a vitória para subirmos algumas posições, pois a proximidade com a parte debaixo ainda existe."

No último treinamento antes da partida, realizado nesta terça-feira, Abel Braga comandou um trabalho tático. O técnico realizou uma atividade de 11 contra 11 com foco no posicionamento dos jogadores e nas bolas paradas.