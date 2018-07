Scarpa exalta união no Fluminense em goleada na Copa Sul-Americana

O meia Gustavo Scarpa, um dos destaques do elenco do Fluminense, destacou a união do grupo como um dos fatores determinantes para a goleada de 4 a 0 aplicada na partida de ida contra a Universidad Católica, do Equador, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, na última quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio.

"A gente sabia que eles iriam retardar um pouco a partida, mas a gente também sabia que a partir do momento que fizéssemos o primeiro gol, as coisas iriam ficar mais fáceis. Foi o que aconteceu: dois gols muito rápidos, o terceiro depois, e começamos o segundo tempo fazendo o quarto gol. Acho que foi muito importante", analisou o meia.

Gustavo Scarpa considera que está em boa fase, mas revela certa ansiedade por ainda não ter marcado na competição. Em prol do melhor para a equipe, o meia exalta a boa fase dos companheiros. "É ruim deixar de fazer gols. Mas estou feliz porque o Wendel vem fazendo golaços e o Dourado vive um grande momento. Estamos muito felizes por eles. Espero que a equipe continue fazendo gols, independente de quem seja, e o Fluminense conseguindo vitórias".

Pelo Campeonato Brasileiro, o time tricolor carioca voltará a campo nesta segunda-feira, às 20 horas, para enfrentar a Chapecoense, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), cidade da Baixada Fluminense. Com 15 pontos, a equipe ocupa posição intermediária da tabela de classificação da competição.