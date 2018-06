Scarpa leva ao Palmeiras recordes pessoais no Campeonato Brasileiro

O meia Gustavo Scarpa começa o trabalho no Palmeiras respaldado por recordes pessoais. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o então meia do Fluminense foi o único jogador de linha disputar as 38 rodadas, regularidade que o agora reforço alviverde espera repetir nesta temporada, agora em novo clube.

O jogador se apresentou na tarde desta terça-feira à Academia de Futebol para exames médicos e testes físicos. Scarpa cumprimentou os novos colegas, visitou as instalações do local e ainda soube da liberação da sua documentação. A CBF publicou o nome dele no BID (Boletim Informativo Diário) e, assim, o deixou com a situação regularizada para estrear.

O primeiro jogo pelo novo time deve ser em breve. Scarpa treinou com um preparador físico nas férias, mesmo depois de uma temporada intensa. O meia foi titular em 37 das 38 partidas do Fluminense. Mesmo na partida em que ficou no banco de reservas, a estreia, contra o Santos, ele entrou no segundo tempo, pois se recuperava de lesão sofrida no Estadual do Rio.

Na era do Brasileiro dos pontos corridos, desde 2003, somente outros três jogadores de linha também entraram em campo em todas as partidas dos seus times. Conca, do Fluminense, em 2010, Renê, do Sport, em 2014, e Renato, do Santos, em 2016, foram os outros a atingirem a marca conquista por Scarpa no último ano.

No ano passado Scarpa foi o líder de assistências do Campeonato Brasileiro, com 12. Em 2016, curiosamente, ele também dominou o fundamento, com dez passes para gol, mesmo número de Dudu.