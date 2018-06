Scarpa revela ter ganho 4 kg no Palmeiras em trabalho de reforço

O meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras, revelou nesta segunda-feira uma curiosa novidade nos bastidores da sua preparação no clube. Em entrevista ao canal SporTV, o ex-jogador do Fluminense comentou ter ganho 4 kg de músculos para desde a chegada à equipe, em janeiro, para poder evoluir na forte física e evitar lesões.

"Eu já ganhei uns quatro quilos desde que cheguei no Palmeiras. O pessoal tem me ajudado bastante. A estrutura no Palmeiras é fenomenal. Acho que talvez deva faltar um pouco mais (para chegar ao peso ideal). Cheguei com 67 e estou 71. Tenho de acostumar com esse novo peso", contou o jogador, que no domingo marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano, os primeiros dele pelo Palmeiras.

O trabalho com Scarpa já foi realizado anteriormente com outros jogadores da equipe, como o meia Hyoran, que no ano passado ganhou cerca de 7 kg. O meia trazido do Fluminense disse na entrevista não se cobrar para ser titular, pois sempre soube que ao optar por vir ao Palmeiras, precisaria ter paciência para disputar posição.

"Todo jogador quer ser titular obviamente, só que antes de escolher o Palmeiras, a questão da dificuldade de ser titular nunca foi uma coisa que eu peguei para mim, não cogitei isso. Acho que a competição te motiva mais, não permite que você se acomode", disse. O Palmeiras deu folga ao elenco na segunda-feira e retoma as atividades na tarde desta terça-feira.