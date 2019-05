Scarpa volta a treinar e pode reforçar Palmeiras na estreia na Copa do Brasil

O meia Gustavo Scarpa foi a principal novidade na reapresentação do Palmeiras na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol. Recuperado de lesão no tendão da perna direita, Scarpa participou normalmente do aquecimento, único período aberto à presença da imprensa.

Se mantiver a presença nos próximos treinos, o meia poderá ser reforço para a partida desta quarta-feira, quando o time alviverde vai estrear na Copa do Brasil, diante do Sampaio Corrêa, fora de casa. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final.

Scarpa não participou das duas últimas partidas - vitórias diante de Atlético-MG e Santos. Ele foi escalado na última partida da fase de grupos, diante do San Lorenzo, e marcou o gol da vitória no Allianz Parque.

Escalado no lugar de Raphael Veiga no segundo tempo do jogo contra o San Lorenzo, Scarpa marcou o gol da vitória pela Libertadores e, pouco depois, precisou deixar a partida. No dia seguinte, o meia teve constatada uma rotura parcial na origem do tendão solear (porção de trás e lateral do joelho).

Scarpa é um dos principais jogadores do Palmeiras em 2019 com sete gols em 18 partidas.