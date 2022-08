Scarpa volta ao Palmeiras e aposta na força da torcida em decisão com Flamengo pelo Brasileirão

Nadando de braçadas no Brasileirão, no qual tem nove pontos de vantagem, o Palmeiras tem mais um duelo decisivo no domingo, quando hospeda o vice-líder Flamengo. Ausente diante do Corinthians por prevenção muscular, o meia Gustavo Scarpa se prepara para o retorno e aposta na força da torcida em mais uma 'decisão antecipada.'

"A torcida tem comparecido em todos os jogos, a atmosfera está da hora. Todo mundo tem sentido isso e usado de forma positiva", comemorou, já confiante em novo show das arquibancadas no domingo, com mais de 37 mil ingressos vendidos antecipadamente. "A gente fica feliz e vamos pensar em como vencer o Flamengo, porque será um jogo extremamente difícil. Vamos com o nosso melhor e ver o que dá."

Líder em assistências no elenco, com 13 passes decisivos no ano, Scarpa pode ser um dos diferenciais do líder em batalha com os empolgados cariocas. Ele agradece o tratamento que o deixa em condições de estar "inteiro" no Allianz Parque, sem esconder que queria encarar o Corinthians.

"É extremamente importante termos essa estrutura por trás. Todos esses profissionais do Palmeiras são extremamente qualificados. Não queremos ficar fora de jogo algum, ainda mais de um clássico, jogo importante. Mas passam os dias e entendemos que todos os alertas que eles nos dão são essenciais para que o nosso corpo aguente o máximo possível, para que a gente não vá além da conta", disse o meia, elogiando o Núcleo de Saúde e Performance. "Todo mundo precisa de todo mundo até o final do ano, e o pessoal do Palmeiras faz um excelente trabalho."

Scarpa ainda aproveitou para endeusar o bom trabalho pela esquerda com o lateral Piquerez e até brincou com o "soltinho" uruguaio.

"Você não precisa ser amigo da pessoa fora de campo para desempenhar bem e ter entrosamento. Nós, que somos jogadores profissionais, temos de entender e ter maturidade para saber que não é necessário ser amigo para ser um bom companheiro de equipe", enfatizou, antes da falar do convívio com o gringo. "Mas quando você tem uma relação boa extracampo, o entrosamento facilita, flui de uma forma mais natural. É mais engraçado porque durante o jogo você consegue se divertir com responsabilidade. Piquerez é um cara muito engraçado, super do bem. Está muito soltinho já, era bem tímido. Tem que dar uma podada nele (risos). Mas é muito da hora essa parceria com ele, conversamos muito dentro de campo e espero que continue dando certo."