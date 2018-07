Schalke 04 acerta permanência de Huntelaar até 2015

GELSENKIRCHEN - O Schalke 04 confirmou neste domingo a renovação do contrato do atacante Klaas-Jan Huntelaar até junho de 2015. O jogador ampliou o vínculo do seu atual compromisso, que iria até o meio de 2013, em mais dois anos e com isso frustrou os clubes que estavam interessados em sua contratação na abertura da janela de transferências do futebol europeu, em janeiro. Especulava-se na Inglaterra que Arsenal e Liverpool pretendiam contar com o atleta a partir do próximo ano.

Huntelaar foi o principal artilheiro da edição passada do Campeonato Alemão, com 29 gols em 32 partidas disputadas, e ostenta um recorde de 48 gols em uma só temporada pelo Schalke 04. Na atual, porém, o jogador de 29 anos acumula apenas 11 bolas na rede com a camisa do seu time e da seleção holandesa.

"Eu pensei bastante nesta decisão e sou muito agradecido aos responsáveis pelo Schalke de me darem este tempo (extra de contrato). Agora que atingi uma decisão sobre o assunto estou muito feliz", comemorou Huntelaar, que depois completou: "Sempre me senti confortável no Schalke, com o clube e seus torcedores. Agora eu quero enviar um sinal positivo de que acredito na nossa equipe".

Huntelaar foi contratado pelo Schalke junto ao Milan em 2010, e antes disso atuou também por Real Madrid e pelos holandeses Ajax e Heerenveen.

O Schalke é o atual sétimo colocado do Campeonato Alemão, que vive sua pausa de inverno, e o clube enfrentará o Galatasaray nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O time teve um final de 2012 decepcionante, pois está há seis jogos sem vencer uma partida da competição nacional e ainda foi eliminado pelo Mainz da Copa da Alemanha. E, após a derrota por 3 a 1 para o Freiburg, no último dia 16, fora de casa, o clube de Gelsenkirchen anunciou a demissão do técnico holandês Huub Stevens.