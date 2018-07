Schalke 04 bate o Hertha na estreia de Roberto Di Matteo

O Schalke 04 venceu na estreia do técnico Roberto Di Matteo. Neste sábado, sob o comando do italiano, o time de Gelsenkirchen se impôs em casa e derrotou o Hertha Berlin por 2 a 0, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Alemão, ascendendo na classificação do torneio.

O triunfo, o terceiro do Schalke na competição, levou o time aos 11 pontos, na oitava colocação. Já o Hertha permaneceu com oito pontos e está apenas em 13.º lugar na classificação do Campeonato Alemão.

O holandês Klaas-Jan Huntelaar abriu o placar da partida aos 19 minutos do primeiro tempo. Depois, aos 20 minutos da etapa final, Julian Draxler definiu o triunfo por 2 a 0 do Schalke.

Embalado pela vitória, o time de Gelsenkirchen terá o seu próximo compromisso pela Liga dos Campeões da Europa. Comandado pelo técnico que levou o Chelsea ao título continental em 2012, o Schalke vai enfrentar o Sporting, em casa, na próxima terça-feira.