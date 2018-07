Schalke 04 contrata substituto para Michel Bastos O gerente-geral do Schalke 04, Hosrt Heldt, anunciou nesta quarta-feira que o clube acertou a contratação do lateral-esquerdo Dennis Aogo, do Hamburgo, e só aguarda a aprovação do jogador nos exames médicos para oficializar a sua chegada ao time. Aogo, de 26 anos, chega ao clube de Gelsenkirchen cedido por empréstimo até o final da temporada, com a opção de ser adquirido em definitivo.