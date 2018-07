Schalke 04 demite técnico e anuncia Di Matteo no comando

O Schalke anunciou oficialmente nesta terça-feira a demissão do técnico Jens Keller e já confirmou Roberto Di Matteo como seu substituto. O novo comandante assinou um contrato de três anos e chega para ocupar o lugar de um treinador que acabou sendo demitido do cargo após amargar um início ruim de Campeonato Alemão, no qual o time de Gelsenkirchen somou apenas oito pontos em sete jogos disputados. Assim, figura na 11ª posição de uma competição que conta com 18 equipes.

No último sábado, o Schalke caiu por 2 a 1 diante do Hoffenheim, sendo que o clube já havia sido eliminado da Copa da Alemanha pelo Dynamo Dresden, time da terceira divisão nacional. A sequência de insucessos pesou para Keller, que estava dirigindo a equipe desde dezembro, tendo levado a mesma por duas vezes à Liga dos Campeões.

Gerente geral do Schalke, Horst Heldt destacou que estava faltando ao time "a consistência necessária para buscar seus objetivos" e disse acreditar que Roberto di Matteo "trará a estabilidade para o time e terá sucesso em alcançar as metas no Campeonato Alemão e na Liga dos Campeões".

Em 2012, Di Matteo, ex-meio-campista italiano, assumiu interinamente o comando do Chelsea após a demissão de André Villas e conseguiu levar o time a um inesperado título da Liga dos Campeões. Entretanto, acabou demitido naquele mesmo ano, depois de ter sido efetivado no cargo.

Keller é o segundo técnico a perder seu emprego durante o período de disputa deste Campeonato Alemão. O outro foi Mirko Slomka, demitido do Hamburgo, atual penúltimo colocado da competição nacional.