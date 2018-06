Schalke 04 e Eintracht Frankfurt avançam às semifinais da Copa da Alemanha

O Schalke 04 venceu o Wolfsburg por 1 a 0 nesta quarta-feira, em casa, e garantiu vaga nas semifinais da Copa da Alemanha. Guido Burgstaller confirmou o triunfo do time anfitrião com um gol logo no início da partida.

Aos dez minutos do primeiro tempo, ele arrancou em um contra-ataque, invadiu a área, cortou o zagueiro, que deslizou de carrinho para o lado oposto. Esperou o adversário levantar, deu novo corte e bateu cruzado para as redes.

No outro duelo desta quarta-feira, o Eintracht Frankfurt passou com tranquilidade pelo Mainz, em casa, com uma vitória por 3 a 0. O caminho da classificação foi bastante facilitado pelo time adversário.

O placar foi aberto graças a uma falha impressionante do goleiro do Mainz. Rene Adler tentou sair jogando e deu de presente para o Ante Rebic, que marcou o primeiro. Alexander Kack, contra, ampliou a vantagem do Eintracht. Omar Mascarel fez o terceiro.

Os outros dois semifinalistas foram definidos na terça-feira. O Bayern de Munique eliminou o Paderborn com uma goleada de 6 a 0 e o Bayer Leverkusen derrotou o Werder Bremen por 4 a 2, na prorrogação. Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio.