Schalke 04 empata com o Augsburg e empurra o Stuttgart para a zona da degola

Schalke 04 e Augsburg empataram, sem gols, neste domingo, em Gelsenkirchen, pela 32ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, a duas rodadas do fim da competição, o Schalke garantiu sua permanência na Bundesliga, ao atingir 31 pontos, contra 24 do Stuttgart, que fica na zona de rebaixamento.

Nuremberg, com 19 pontos, e Hannover, com 18, ainda sonham com a possibilidade de ultrapassar o Stuttgart e terminar na antepenúltima posição para pelo menos disputar a repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão.

Diante de quase 60 mil torcedores, o jogo no moderno estádio de Gelsenkirchen foi disputado em ritmo lento na primeira etapa. O primeiro chute a gol só saiu aos 29 minutos, com o lateral-esquerdo Stafylidis, em chute fraco de longa distância.

O Schalke teve chance de abrir o placar aos 39 minutos, depois que o goleiro Gregor Kobel, do Augsburg, falhou, ao tentar sair jogando com os pés. Mas os atacantes também se atrapalharam com a bola.

O segundo tempo foi um pouco melhor, mas apenas por parte do Schalke, que teve pelo menos três boas chances para ganhar o jogo. A mais bonita delas foi com Suat Serdar, que roubou uma bola no meio de campo, fez boa jogada individual e bateu forte para defesa de Kobel.

O inglês Rabbi Matondo perdeu a chance mais clara de gol, aos 35 minutos, quando chutou para fora dentro da pequena área. No último minuto, Serdar, de virada, voltou a assustar a defesa adversária, com uma bonita virada. Kobel, mais uma vez, apareceu bem.