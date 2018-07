Schalke 04 encerra série negativa e vence no Campeonato Alemão

GELSENKIRCHEN - Depois de cinco jogos sem vencer, o Schalke 04 voltou a sentir o gostinho da vitória neste sábado, em Gelsenkirchen. Jogando em casa, a equipe contou com dois gols do zagueiro camaronês Joel Matip para passar pelo Fortuna Düsseldorf por 2 a 1, em jogo válido pela 23.ª rodada do Campeonato Alemão.

O defensor abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, aparecendo no meio da zaga adversária para completar na pequena área. Bellinghausen empatou na segunda etapa, mas Matip estava inspirado e fez também o segundo, a nove minutos do fim. Após um chute cruzado, ele pegou a sobra na pequena área, girou, e aproveitou que o goleiro estava no chão para empurrar para as redes.

O resultado não altera a classificação do Alemão. O Schalke foi a 33 pontos, ainda no nono lugar, a cinco pontos de brigar por uma vaga na zona de classificação à Liga dos Campeões. Já o Fortuna, com 27, no 13.º lugar, continua longe do risco de rebaixamento.