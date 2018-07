Schalke 04 fica no 0 a 0 com o Nuremberg no Alemão

NUREMBERG - Atuando fora de casa, o Schalke 04 não conseguiu passar de um empate por 0 a 0 com o Nuremberg, penúltimo colocado do Campeonato Alemão, no último jogo realizado neste sábado pela competição. Com o resultado, a equipe de Gelsenkirchen ficou na sétima posição da tabela, com 28 pontos.

Horas mais cedo, o Hertha Berlin venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1, fora de casa, e também foi aos 28 pontos, sendo que está em vantagem nos critérios de desempate e por isso fechou o dia na sexta posição do torneio nacional.

Já o Nuremberg, que também neste sábado chegou a ser ultrapassado pelo lanterna Eintracht Braunschweig, agora contabiliza 11 pontos. A mesma pontuação possuiu o Braunschweig, que superou o Hoffenheim por 1 a 0, jogando em seus domínios.