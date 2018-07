Schalke 04 ganha em casa e entra provisoriamente no G4 do Campeonato Alemão

Com 27 pontos, o Schalke 04 terá de secar bastante. Logo atrás, com chances de ultrapassá-lo, estão Wolfsburg (26), Borussia Mönchengladbach (também com 26), Bayer Leverkusen (24) e Mainz (também com 24). Não há confronto direto entre eles e, assim, o clube de Gelsenkirchen pode tanto terminar a rodada em quarto lugar, como finalizá-la em oitavo.

O gol da vitória sobre o Hoffenheim foi marcado por Eric Maxim Choupo-Moting, aos 28 minutos do primeiro tempo. O resultado negativo manteve o clube visitante dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. Com 13 pontos, está em 16.º e penúltimo lugar e pode virar o ano como lanterna se o Stuttgart ao menos empatar em casa com o Wolfsburg.