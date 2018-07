Schalke 04 goleia e avança às quartas de final da Copa da Alemanha

Com o zagueiro brasileiro Naldo balançando as redes e confirmando seu favoritismo sem maiores dificuldades, o Schalke 04 goleou o Sandhausen por 4 a 1, fora de casa, nesta quarta-feira, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha.

Diante de um adversário que hoje integra a terceira divisão do futebol alemão, o time de Gelsenkirchen abriu 3 a 0 no placar já no primeiro tempo, com três gols marcados em um intervalo de apenas sete minutos. Alessandro Schoepf fez o primeiro aos 38, Daniel Caligiuri ampliou aos 43 e pouco depois, aos 45, Naldo fez mais um, de cabeça.

Na etapa final, aos 20 minutos, Andrew Wooten descontou para o Sandhausen e deu alguma esperança para os torcedores locais. Porém, já aos 26, desta vez com um gol do ucraniano Yevheniy Konoplyanka, o Schalke 04 selou o 4 a 1 que acabou com as esperanças de reação dos donos da casa.

Em outro jogo já encerrado nesta quarta-feira pela Copa da Alemanha, o Sportfreunde Lotte, outro clube da terceira divisão nacional, fez valer o fator campo ao bater o Munique 1860, da segunda divisão, por 2 a 0, para também ir às quartas de final. Lindner e Freiberger marcaram os gols do triunfo, enquanto a equipe visitante ainda teve o atacante brasileiro Ribamar expulso no finalzinho do confronto.

Borussia Dortmund x Hertha Berlin e Hannover 96 x Eintracht Frankfurt, duelos previstos para serem encerrados ainda nesta quarta, definirão os dois últimos classificados para a próxima fase da competição. Na última terça, Bayern de Munique, Borussia Mönchengladbach, Hamburgo e Arminia Bielefeld também avançaram às quartas.