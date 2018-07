Schalke 04 perde de virada fora em estreia no Campeonato Alemão

Terceiro colocado na temporada passada, o Schalke estreou mal na atual edição do Campeonato Alemão. Jogando fora de casa, na HDI-Arena, o time levou uma virada do Hannover pelo placar de 2 a 1, neste sábado. Huntelaar abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo. Mas o Schalke não resistiu à pressão dos anfitriões e cedeu o empate e a virada, com gols de Edgar Prib, aos 22, e Joselu, aos 25 minutos da etapa final.

Com o revés, o Schalke manteve a sequência negativa neste início de temporada na Europa. Antes da estreia no Alemão, o time foi eliminado logo de cara da Copa da Alemanha, pelo modesto Dynamo Dresden, da terceira divisão.

Em casa, Hertha Berlin e Werder Bremen fizeram uma estreia de quatro gols. Mas o empate por 2 a 2 agradou mais ao Werder, por jogar longe da torcida e por ter saído atrás no placar. O Hertha chegou a abrir 2 a 0, com gols de Julian Schieber. Mas acabou cedendo a igualdade, com gols de Lukimya-Mulongoti e Franco Di Santo.

O Hamburgo, que quase foi rebaixado na temporada passada, também não teve motivos para comemorar a estreia. Ficou no 0 a 0 com o Colonia, fora de casa. No último campeonato, o Hamburgo terminou a competição dentro da zona de rebaixamento, mas se salvou da queda porque venceu a disputa de playoff contra um time da segunda divisão.

Também neste sábado, o Eintracht Frankfurt derrotou o Freiburg por 1 a 0, em casa, enquanto o Hoffenheim bateu o Augsburg por 2 a 0, também diante de sua torcida. Mais tarde, Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen encerrará os jogos do dia no Alemão.