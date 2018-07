Schalke 04 perde do lanterna e freia reação no Alemão Com uma boa campanha na Liga dos Campeões, o Schalke 04 segue decepcionando no Campeonato Inglês. Neste domingo, o time do espanhol Raúl González perdeu por 2 a 1 para o Borussia Moenchengladbach, fora de casa, pela 23ª rodada do campeonato nacional, e freou sua reação na Bundesliga.