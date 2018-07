Schalke 04 perde e fica fora da Liga dos Campeões após seis anos

Com apenas oito pontos conquistados nos últimos 30 disputados, o Schalke é o quinto colocado, com 42 pontos. Ainda com quatro jogos a fazer, no máximo pode empatar em pontos com Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen, que têm 54. Uma dessas duas equipes, entretanto, teria que perder cinco vezes daqui até o fim da competição, e por goleada. Afinal, a diferença de saldo entre o Schalke e o Mönchengladbach é de 18 gols.

Assim, a briga do Schalke agora é por uma vaga na Liga Europa, que fica com o quinto e o sexto colocados do Alemão. O Mainz, que venceu com dois gols de Bell, também chegou na briga, com 37, em oitavo.

A 30.ª rodada do Alemão pode definir o Bayern de Munique como campeão. O time de Pep Guardiola joga neste sábado contra o Hertha Berlim e, se pontuar, passa a torcer contra o Wolfsburg, que visita o Borussia Mönchengladbach às 12h30 de domingo, pelo horário de Brasília. Se a vantagem que hoje é de 12 pontos chegar a pelo menos 13, a taça é o Bayern.