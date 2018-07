Schalke 04 quer explorar contra-ataques contra a Inter

"Estamos perto de um feito inédito. Estamos na metade do caminho, liderando por 5 a 2. Na segunda metade de 90 minutos queremos ter um desempenho tão impressionante como aquele de Milão, mas vamos jogar como se o jogo estivesse 0 a 0", garantiu.

Rangnick aposta no contra-ataque para conseguir mais um bom resultado contra o time que defende o título da Liga dos Campeões: "A Inter é muito forte no ataque, mas eles deixam espaços nas costas. Eles têm que atacar e vão deixar espaços para nós. Vamos estar prontos para explorá-los, como fizemos no primeiro jogo".

No jogo desta quarta-feira, o Schalke não vai poder contar com seu artilheiro Farfan, que está suspenso pelo quinto amarelo. Julian Draxler é a principal opção do treinador, que garantiu nesta terça-feira que ainda não escolheu o substituto do peruano.