Schalke 04 se reforça com atacante eslovaco Na luta pelo título do Campeonato Alemão, o Schalke 04 já pensa na próxima temporada. Nesta quinta-feira, o time de Gelsenkirchen anunciou a contratação do atacante eslovaco Erik Jendrisek, do Kaiserslautern, que acabou de conseguir o acesso para a primeira divisão alemã.