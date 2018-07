Schalke 04 vence e fica entre os primeiros no Campeonato Alemão

O reinício do Campeonato Alemão depois da tradicional pausa de inverno - que dura cerca de 40 dias - parece ter sido boa para os atacantes. Após a surpreendente goleada do Wolfsburg sobre o Bayern de Munique por 4 a 1, na sexta-feira, que abriu a 20.ª rodada, o sábado ficou marcado pela boa quantidade de gols. Em cinco partidas, foram mais 14 gols. Destaques para as vitórias de Borussia Mönchengladbach e Schalke 04, que se mantiveram entre os primeiros colocados.

Mesmo jogando em Stuttgart, o Borussia Mönchengladbach mostrou força defensiva e inteligência para derrotar os donos da casa por 1 a 0. Com uma proposta de jogar no contra-ataque, o time se fechou bem na defesa e conseguiu o seu gol já na parte final do jogo, aos 26 minutos do segundo tempo, em uma rápida jogada pela esquerda. A bola, então, chegou limpa para Patrick Herrmann, no lado oposto, chutar forte na saída do goleiro.

Agora com 30 pontos, o time de Mönchengladbach está na terceira colocação. Já o Stuttgart segue seu calvário dentro da zona de rebaixamento, com 17 pontos.

Na mesma pontuação do Borussia, mas em quarto pelos critérios de desempate, está o Schalke 04, que superou o Hannover por 1 a 0, em casa. O gol da vitória foi marcado por Marco Hoeger, aos 33 minutos do primeiro tempo, mas o clube de Gelsenkirchen sofreu com a pressão do rival no final por causa da expulsão do atacante holandês Huntelaaar aos 41 da segunda etapa.