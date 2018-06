Schalke 04 vence, garante vice-liderança e impede título do Bayern neste sábado

O Schalke 04 sofreu um pouco para confirmar o seu favoritismo atuando dentro de casa, mas marcou duas vezes no segundo tempo para vencer o Freiburg por 2 a 0, em Gelsenkirchen, palco de um dos cinco primeiros jogos já realizados neste sábado pelo Campeonato Alemão.

Com o resultado, o Schalke assegurou a sua permanência na vice-liderança até o término desta 28ª rodada, com 52 pontos, e ainda impediu que o Bayern de Munique possa conquistar o título nacional por antecipação ainda neste sábado, em casa, no clássico contra o Borussia Dortmund.

Líder disparado da tabela, com 66 pontos, o time bávaro tinha esta chance matemática antes do início da rodada. Porém, como o Schalke venceu e ainda pode chegar a um total de 70 pontos nos seis jogos que ainda disputará na competição, a equipe comandada por Jupp Heynckes ainda precisará esperar mais um pouco para comemorar o título nacional.

O Borussia Dortmund, por sua vez, tem 48 pontos na terceira posição e também almejava a conquista da vice-liderança nesta 28ª rodada, mas para isso precisaria vencer o Bayern e ainda contar com um tropeço do Schalke contra o Freiburg, que com a derrota deste sábado estacionou nos 30 pontos e ocupa a 14ª posição.

No duelo em Gelsenkirchen, o meia Daniel Caligiuri, cobrando pênalti, abriu o placar para o vice-líder aos 18 minutos do segundo tempo. E, apenas três minutos, o time visitante ficou com um homem a menos com a expulsão do seu capitão, Nils Petersen, que recebeu o segundo cartão amarelo e consequentemente o vermelho após discutir com o árbitro por causa da marcação da penalidade que resultou no gol de Caligiuri.

Assim, o jogo ficou mais fácil para os mandantes, que decretaram o 2 a 0 no placar com um gol de Guido Burgstaller aos 28 minutos, quando ficou ainda mais claro que o Bayern precisará esperar pelo menos até o próximo sábado, quando enfrenta o Augsburg, fora de casa, para garantir a taça por antecipação. No mesmo dia, o Schalke pega o Hamburgo, também como visitante.

OUTROS JOGOS

Em outra partida já encerrada neste sábado pelo Alemão, o RB Leipzig superou o Hannover por 3 a 2, fora de casa, e chegou aos 46 pontos na quarta posição, fechando a zona de classificação à Liga dos Campeões. O time ultrapassou o Bayer Leverkusen, que decepcionou a sua torcida ao ficar no 0 a 0 com o Augsburg, em casa, e cair para o quinto lugar, com 45.

Já o Hoffenheim fez bonito diante dos seus torcedores ao arrasar o Colônia por 6 a 0, com dois gols de Gnabry e outros dois de Uth, e foi aos 42 pontos na sétima colocação. Assim, também aumentou o desespero do rival goleado em sua luta contra o rebaixamento, na qual ocupa hoje o penúltimo lugar, com 20 pontos, agora apenas um à frente do lanterna Hamburgo, que em outro duelo do dia empatou por 1 a 1 com o Stuttgart, fora de casa.