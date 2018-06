Schalke 04 vence, mantém vice-liderança do Alemão e complica o Mainz

Com um golaço de fora da área do meia Daniel Caligiuri, o Schalke 04 derrotou o Mainz por 1 a 0 nesta sexta-feira, fora de casa, e se garantiu por mais uma rodada na vice-liderança do Campeonato Alemão.

O resultado levou o time visitante aos 46 pontos, com quatro de vantagem sobre o Borussia Dortmund, o terceiro colocado e que entra em campo no domingo para enfrentar o Eintracht Frankfurt. O tropeço em casa manteve o Mainz na zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 25 pontos.

O Schalke 04 contou com a presença do zagueiro brasileiro Naldo entre os titulares. Após um primeiro tempo sem muitas chances para ambos os lados, o time visitante começou melhor a etapa final e chegou ao gol aos dez minutos do segundo tempo.

O meia alemão recebeu na intermediária, se livrou de dois marcadores e bateu colocado de perna direita no ângulo do goleiro Florian Müller. O Mainz passou então a pressionar o adversário. Mas mesmo com o apoio de seus torcedores que lotou o estádio, o nervosismo e a desorganização tática impediram de conseguir o empate.

O Schalke 04 volta a campo pelo Alemão agora no sábado, dia 17, em duelo que até pode ajudar o Mainz na luta contra o rebaixamento. Isso porque o vice-líder visitará o Wolfsburg, que está em 15º lugar, também com 25 pontos. O Mainz, no mesmo dia, visitará o Eintracht.