Schalke abre 3 a 0, mas Ajax faz 2 gols na prorrogação e avança na Liga Europa

Depois de ser derrotado por 2 a 0 no duelo de ida, na Holanda, o Schalke 04 venceu o Ajax por 3 a 2, nesta quinta-feira, em Gelsenkirchen, e acabou sendo eliminado de forma amarga nas quartas de final da Liga Europa.

O time alemão chegou a levar o duelo para prorrogação ao vencer a partida por 2 a 0 no tempo normal, assim como abriu 3 a 0 no período extra, mas, mesmo com um jogador a mais em campo durante os 40 minutos derradeiros do confronto, sofreu dois gols e deu adeus à competição continental.

O tradicional Ajax, assim, se garantiu como único representante da Holanda nas semifinais da Liga Europa, cujos próximos duelos serão definidos por meio de sorteio promovido pela Uefa nesta sexta-feira, às 8 horas (de Brasília).

Depois de um primeiro tempo no qual não conseguiu marcar gols, o Schalke 04 balançou as redes em duas oportunidades em um intervalo de apenas três minutos na etapa final. Aos 7 do segundo tempo, a equipe abriu o placar. Em rápido contra-ataque, Goretzka foi acionado no lado direito da área e bateu cruzado para marcar.

Já aos 10, Burgstaller recebeu cruzamento da esquerda e bateu de primeira no canto esquerdo baixo do goleiro Andre Onana para abrir 2 a 0 para os anfitriões.

E o Schalke parecia realmente estar mais perto da classificação quando o lateral Joel Veltman, que já tinha cartão amarelo, fez uma falta dura e foi expulso aos 35 da etapa final.

Isso ficou ainda mais perto de se tornar realidade aos 6 minutos do primeiro tempo da prorrogação, quando Daniel Caligiuri marcou o terceiro da equipe da casa, que passou a reverter o resultado obtido pelo Ajax em casa.

Entretanto, mesmo com um homem a menos em campo, o time holandês reagiu na etapa final da prorrogação. Aos 6 minutos, após falta batida pelo lado direito, Nick Viergever aproveitou um rebote e foi esperto ao colocar o pé na frente da bola quando um defensor tentava fazer o corte, mas viu a bola rebater no adversário e ir para as redes.

O Schalke ainda pressionou em busca do gol que precisava para se classificar, mas Amin Younes, no minuto final do tempo extra, fez pela jogada pela esquerda, cortou para o meio e finalizou rasteiro para decretar o 3 a 2 que eliminou de vez o time alemão.

Assim, o Ajax também seguiu a sua caminhada rumo a um sonhado título continental, que o time não conquista desde quando faturou a Liga dos Campeões em 1995, ano em que também faturou o Mundial ao derrotar o Grêmio na decisão da competição.

CELTA NA SEMI PELA 1ª VEZ

Outro time que assegurou classificação às semifinais da Liga Europa nesta quinta-feira em jogo encerrado há pouco foi o Celta. O time espanhol avançou ao empatar por 1 a 1 com o Genk, na Bélgica, depois de ter vencido o duelo de ida do mata-mata por 3 a 2, em Vigo.

A equipe belga chegou a sonhar com o avanço às semifinais ao abrir o placar com um gol de Pione Sisto, aos 18 minutos do segundo tempo. Pouco depois, porém, aos 22, Leandro Trossard decretou a igualdade que levou o Celta às semifinais.