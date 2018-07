Schalke acerta com atacante nigeriano Chinedu Obasi O Schalke anunciou neste sábado a contratação do atacante nigeriano Chinedu Obasi, que pertence ao Hoffenheim. O novo reforço chega ao time do também atacante Raul Gonzalez por empréstimo até o fim da temporada. Pelo acordo, o Schalke ganhou a opção de fechar um contrato definitivo com o atleta ao fim do vínculo provisório.