Schalke anuncia acerto com volante destaque da seleção alemã sub-21 O Schalke 04 apostou em uma jovem promessa para reforçar seu elenco para a temporada 2015/2016. Nesta terça-feira, o clube anunciou a contratação do volante Johannes Geis, que estava no Mainz. O jogador tem 21 anos e integra a seleção sub-21 da Alemanha que disputa a Eurocopa da categoria na República Checa.