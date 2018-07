Schalke anuncia contratação de meia-atacante ucraniano do Sevilla por empréstimo

O tradicional clube de grande torcida na Alemanha anunciou oficialmente a chegada do meia-atacante ucraniano Yevhen Konoplyanka, contratado do Sevilla por empréstimo de uma temporada, sendo que o acordo prevê a possibilidade de o jogador ser adquirido em definitivo pela equipe alemã.

O Schalke, por sinal, reformou o seu elenco após a saída do atacante Leroy Sena para o Manchester City. Ao todo, o clube trouxe 16 novos jogadores, enquanto outros dez foram embora do time, que também passou a contar com o técnico Markus Weinzierl como uma nova contratação para esta temporada europeia que acabou de começar.

O treinador, por sinal, comemorou nesta quarta-feira a contratação de Konoplyanka. "Estamos muito satisfeitos por termos contratado um jogador rápido, que é uma ameaça ofensiva e pode jogar pelo dois lados do campo", ressaltou.