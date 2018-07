Schalke apela contra inscrição de Drogba no Galatasaray O Schalke 04 confirmou nesta quinta-feira que apelará na Uefa e pedirá a anulação do empate por 1 a 1 diante do Galatasaray, ocorrido na última quarta, na Turquia, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O clube alemão protesta contra a inscrição do atacante Didier Drogba pelo time turco e pede a vitória no confronto.