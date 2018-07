Schalke atropela Stuttgart e empata na ponta do Alemão

O resultado embolou ainda mais a ponta do Campeonato Alemão. O Schalke foi aos mesmos 37 pontos que o líder Bayern de Munique, que fica à frente apenas pelo saldo de gols. O Borussia Mönchengladbach está em terceiro, com 36, e o Borussia Dortmund é o quarto, com 34, podendo empatar na liderança se vencer o Hamburgo, fora de casa, no domingo.

Jogando em casa, com o apoio da sua fanática torcida, o Schalke 04 foi soberano sobre o Stuttgart desde os primeiros toques na bola. E abriu o placar logo aos três minutos, com Matip. Huntelaar balançou as redes um pouco depois, mas o gol foi anulado por impedimento.

Apesar da soberania azul, o segundo gol só saiu aos 12 minutos do segundo tempo. Após escanteio batido da esquerda, Papadopoulos subiu mais que todo mundo para ampliar. Aos 35, uma bela linha de passe resultou em gol de Draxler com assistência de Huntelaar. Já no fim, Okazaki descontou.

Também neste sábado, o Wolfsburg venceu o Colônia por 1 a 0 e subiu quatro posições, assumindo agora a oitava colocação. O Nuremberg, que bateu o Hertha Berlim por 2 a 0, também subiu na classificação e agora está no 12.º lugar. No duelo dos últimos, o Freiburg bateu o Augsburg, subiu para 16.º e deixou a lanterna com o rival. Em Hoffenheim, o time da casa empatou sem gols com o Hannover.