Schalke 04 atropela o Werder Bremen e o Leverkusen ganha

O Schalke 04 começou sua temporada pelo Campeonato Alemão em grande estilo ao atropelar o dono da casa Werder Bremen neste sábado, por 3 x 0, e dar ao novo técnico Andre Breitenreiter uma estreia vencedora pelo clube do Vale do Rühr.

Theodor Gebre Selassie, do Werder Bremen, deu aos visitantes uma vantagem inesperada ao encobrir o próprio goleiro quando tentou desviar uma bola na frente do atacante Klaas-Jan Huntelaar.

Eric-Maxim Choupo-Moting ampliou depois de uma ótima bola enfiada por Joel Mati, aos 23 minutos do segundo tempo, e Huntelaar completou a vitória após jogada de Leroy Sane, transformando o holandês no quarto maior goleador do clube na Bundesliga.

O ex-atacante do Werder, Franco Di Santo, foi vaiado cada vez que tocou na bola, e o time da casa lutou para voltar à partida, mas não conseguiu ameaçar a sólida defesa do Schalke.

O Bayer Leverkusen virou para vencer o Hoffenheim, por 2 x 1, com gols de Stefan Kiessling e Julian Brandt, um em cada tempo, deois que Steven Zuber deu aos visitantes a vantagem, aos 5 minutos.

Os dois gols de Marcel Heller, um deles em arrancada de 70 metros para abrir o placar, não foram suficientes para dar ao novato Darmstad uma vitória no retorno à Bundesliga após 33 anos. O jogo com o Hannover terminou empatado em 2 x 2.

O meia de 29 anos interceptou um passe e driblou o goleiro Ron-Robert Zieler para fazer o segundo contra o Hannover, que empatou no segundo tempo, graças a um gol contra de Aytac Sulu.

O Hertha Berlim passou pelo Augsburg, por 1 x 0, com os dois times terminando a partida com 10 jogadores após as expulsões de Raul Bobadilla, do Augsburg, pelo segundo cartão amarelo, e Roy Beerens, do adversário.

O também novato Ingolstadt foi melhor e venceu o anfitrião Mainz por 1 x 0. O Borussia Dortmund joga contra o Borussia Monchengladbach, que foi terceiro colocado na última temporada, ainda neste sábado, e o Wolfsrbug enfrenta o Eintracht Frankfurt, no domingo.