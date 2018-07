Schalke bate Eintracht Frankfurt e continua na luta por vice do Alemão

GELSENKIRCHEN - O Schalke 04 segue firme na luta pelo segundo lugar do Campeonato Alemão, vencido por antecedência pelo Bayern de Munique. Nesta sexta-feira, em Gelsenkirchen, na partida de abertura da 30.ª rodada, o time se impôs em casa e derrotou o Eintracht Frankfurt por 2 a 0.

Com a vitória, o Schalke chegou aos 58 pontos, em terceiro lugar no Campeonato Alemão, com a mesma pontuação do vice-líder Borussia Dortmund, que leva vantagem no saldo de gols (32 a 18). Já o Eintracht Frankfurt está apenas em 11º lugar, com 35 pontos.

Os dois gols da partida saíram apenas no segundo tempo. O primeiro deles saiu aos 14 minutos e foi marcado por Max Meyer, numa jogada em que o Schalke precisou finalizar três vezes para fazer 1 a 0. Pouco depois, aos 21 minutos, o holandês Klaas-Jan Huntelaar desperdiçou cobrança de pênalti.

O segundo gol do Schalke saiu somente final da segunda etapa, quando o brasileiro Felipe Santana já havia deixado o banco de reservas e entrado em campo. Em cobrança de falta, o peruano Jefferson Farfán, que também começou o duelo entre os suplentes, marcou um belo gol, definindo o triunfo do time de Gelsenkirchen.