Schalke bate lanterna e volta a se aproximar dos líderes

Assim, o Schalke se reaproximou do Borussia Mönchengladbach, terceiro colocado, que tem 51 pontos, Bayern de Munique, vice-líder, com 54, e Borussia Dortmund, líder, com 59, que também venceram na rodada. Já o Kaiserslautern vê o rebaixamento cada vez mais de perto, já que estacionou nos 19 pontos, como lanterna da competição.

Neste domingo, o Schalke ainda saiu atrás no marcador. Rodnei abriu o placar para o time da casa, logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Antes do intervalo, no entanto, Holtby e Huntelaar marcaram e viraram o placar para 2 a 1. Na etapa final, Raúl, aos 6 minutos, e Farfán, aos 36, definiram a vitória.

Na próxima rodada, o time de Gelsenkirchen recebe o Bayer Leverkusen, quinto colocado, no próximo sábado. No mesmo dia, o Kaiserslautern enfrenta o Freiburg, 16.º, fora de casa.

Em outro jogo deste domingo, o Hannover venceu o Colônia, em casa, também por 4 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Stindl, Schlaudraff e Diouf, duas vezes, enquanto Pezzoni descontou para os visitantes.

Com o resultado, o time da casa chegou aos 38 pontos, reassumindo a sétima colocação, que havia sido perdida para o Stuttgart. Na próxima rodada, o Hannover enfrenta o Bayern de Munique, fora de casa, no sábado. Já o Colônia se manteve com 28 pontos, em 13.º, e agora enfrenta o líder Borussia Dortmund, no próximo domingo.